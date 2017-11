Julbordsätandet i Timrå – så snäll är kommunen med alla anställda

Helägda bolag:

■ Timråbo. Planerar julbord för de som önskar. Kostnad med underhållning 540 kronor per person. Anställda får själva stå för eventuell dryck. Personalen får julklappar under 450 kronor inklusive moms.

■ Wifsta Water AB. ST har inte kunnat nå ansvariga.

Delägda bolag:

■ Midlanda Flygplats AB. Inget julbord, men planerar en gemensam middag med personalinformation. Priset blir cirka 250 kronor per person. Ingen alkohol kommer att bjudas. Ingen julgåva till de anställda.

■ Mittsverige vatten och avfall. Jultallrik för 220 kronor per person plus lokalhyra på 13 500 kronor. Dryck får var och en betala själv. Julfesten sammanfaller med att vd:n slutar efter 15 år. Medarbetarna får en julgåva där kostnaden uppgår till 325 kronor per person, inklusive frakt.

Förvaltningar:

■ Kommunledningskontoret. Ingen julmat. De anställda får i stället en julklapp till ett värde av 310 kronor per person, där inköpspriset ligger på 217 kronor tack vare en central upphandling.

■ Barn- och utbildningsförvaltningen. Ingen julmat. De anställda får i stället en julklapp till ett värde av 310 kronor per person, där inköpspriset ligger på 217 kronor tack vare en central upphandling.

■ Socialförvaltningen. Ingen julmat. De anställda får i stället en julklapp till ett värde av 310 kronor per person, där inköpspriset ligger på 217 kronor tack vare en central upphandling.

■ Kultur- och teknikförvaltningen. I stället för julklappar bjuds de anställda för 14:e året på raken på gemensam jultallrik som i år intas på Lögdö herrgård. Även nämndens ledamöter är inbjudna till sammankomsten.

■ Näringslivskontoret. Enklare jullunch i form av julgröt serveras i de egna lokalerna med Miljö- och byggkontoret som gäster, där syftet är att stärka kopplingen mellan två kontor som gemensamt arbetar för att stärka företagsklimatet i Timrå. Näringslivskontorets anställda får en julklapp till ett värde av 310 kronor per person, där inköpspriset ligger på 217 kronor tack vare en central upphandling.

■ Miljö- och byggkontoret. Enklare jullunch i form av julgröt som serveras i Näringslivskontorets lokaler, där syftet är att stärka kopplingen mellan två kontor som gemensamt arbetar för att stärka företagsklimatet i Timrå. I samband med att Miljö- och byggnadsnämnden håller årets sista möte i Söråkers herrgård bjuds det på jultallrik. Inget beslut var 2017-11-15 taget om julklappar till de anställda.

Politik:

■ Kommunfullmäktige. Varken julbord eller julgåva.

■ Kommunstyrelsen. Varken julbord eller julgåva. Däremot bjuds ledamöterna på skinkmacka i samband med årets sista sammanträde.

Fotnot. Sammanställningen bygger på uppgifter från ansvariga på respektive arbetsplats.

Klappar och krubb till personalen – detta gäller:

Julgåvor som inte överstiger 450 kronor inklusive moms, eller består av kontanter, är skattefria för de anställda. Julbord är skattefria vid intern representation, till exempel en personalfest.

Källa: Skatteverket.

Läs också:

► Julbordsätandet i Sundsvall – så snäll är kommunen med alla anställda

► Julbordsätandet i Ånge – så snäll är kommunen med alla anställda

► För mer nyheter om Timrå – följ ST Timrå på Facebook och Twitter.