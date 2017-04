Vid 15.30-tiden på onsdagen ska en person enligt Trafikverket ha blivit påkörd av ett tåg i Häggvik.

Efter olyckan blev det stopp i tågtrafiken. Det påverkar sträckorna Stockholm C, Uppsala vidare mot Falun/Mora samt Gävle/Sundsvall och omvänt, SL pendeltåg Uppsala-Stockholm C och Märsta-Södertälje C och omvänt, samt Arlanda express tåg till och från Arlanda.

Preleminär prognos för när tågtrafiken kan återupptas är klockan 18.00.