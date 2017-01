Många döda på hotell efter lavin i Italien: "Hjälp, hjälp, vi dör av kyla"

– Det finns många döda, säger Antonio Crocetta, ledare på fjällräddningen i Abruzzo, till Republica.

Timmarna innan någon hunnit komma till undsättning fick räddningstjänsten ett desperat sms från hotellgäster, enligt Rai news.

– Hjälp, hjälp, vi dör av kyla, messade två gäster från hotellet.

Upp emot 30 personer ska ha befunnit sig på hotellet. Många av dem ska ha hittats döda.

Italiens räddningstjänst har under de senaste dagarna haft det besvärligt att ta sig fram på grund av ett kraftigt snöfall. Italiensk media rapporterar att den första räddningsenheten kom fram till hotellet på skidor.

– En tragisk blandning av en jordbävning och en lavin, säger räddningsledaren Antonio Crocetta, enligt Rai news.

Räddningstjänsten i Italien har tvittrat flera inlägg som handlar om arbetet vid hotellet.

Hotellet Rigopiano ligger i Abruzzo-regionen och lavinen tros ha orsakats av gårdagens jordbävningar som skakade landet.

Minst fyra jordbävningar rapporterades in under onsdagen och flera efterskalv fortsatte komma in under natten mot torsdagen. Från midnatt registrerades 82 jordbävningar i centrala Italien. Den starkaste var på magnituden 3,5.

Mer info kommer.