Svenska ambassaden: "Vi ser fram emot att informera USA om svensk invandring och integrationspolitik"

– När man tittar på vad som händer i Tyskland, när man tittar på vad som hände i går kväll i Sverige - Sverige! Vem skulle tro det. De tog in stort antal människor, de har problem som de aldrig trodde var möjliga, sade Donald Trump i lördags i Florida, på ett kampanjliknande möte, enligt The Hill.

Presidenten gav ingen närmare förklaring till vad det var för något som hände i Sverige på fredagen. Uttalande om den mystiska incidenten fick stor spridning på nyhetssajter världen runt och på sociala medier.

Svenska ambassaden reagerade med att kräva svar från Vita huset om vad Trumps syftade på. Sent på söndagskvällen gav Donald Trump sin förklaring – på Twitter.

Falska uppgifter

– Mitt uttalande om vad som händer i Sverige var en referens till ett nyhetsinslag som sändes på Fox news om immigranter och Sverige, skrev Donad lTrump på Twitter.

Inslaget ska ha visat sig innehålla flera falska uppgifter om Sverige och ha fått kritik för att vara kraftigt vinklat. Den svenska ambassaden svarade med ett eget inlägg på Twitter.

– Vi ser fram emot att informera USA:s regering om Sveriges migrations- och integrationspolitik, skriver Svenska ambassaden.

Enligt uppgifter till Aftonbladet funderar UD på att vidta åtgärder för att bemöta felaktigheterna i tv-inslaget. Åtgärderna som kan bli aktuella är att informera med statistik på tjänstemannanivå. UD funderar också på att vända sig vanliga amerikanska medborgare i sociala medier för att motarbeta en falsk bild av Sverige.

Lustigheter på sociala medier

Under hashtagen #lastnightinsweden har Twitter-användare världen över gjort sig lustiga över Trumps påstående på olika vis. En av de som skrivit under hashtagen är riksdagsledamoten Daniel Riazat (V) som lagt upp en bild med texten "Je Suis, Whatever happened in Sweden".

– Ena dagen säger han att folket ej ska lyssna på media. Andra dagen håller han tal med massa lögner o hänvisar till media, skriver han.

Alexabder Stubb, tidigare finans- och statsminister i Finland vänder sig i ett inlägg direkt till president Trump,

– Käre Donald Trump. Sverige är flyktingvänligt, internationellt och liberalt. Det är en av de mest välmående, rikaste, säkraste platserna på jorden, skriver han.

En annan som reagerade på Trumps uttalande var Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt.

– Sverige? En terrorattack? Vad har han rökt? frågar sig Carl Bildt i sitt inlägg.

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Pernilla Stålhammar säger till Aftonbladet att Trumps beskrivning av verkligheten är skadlig för Sverige.

– Det är en farlig retorik som Trump använder sig av för att piska upp en orosstämning och genom den söka stöd för sin invandringsfientliga politik, säger hon till tidningen.