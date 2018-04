Ny färja på gång mellan Umeå och Vasa – finansieringen är klar

När Umeå och Vasa tog över färjedriften mellan de båda städerna 2012/2013 var det med målet att bygga en ny färja. Den begagnade som köptes in anses inte vara ekonomiskt hållbar för verksamheten. Drift och underhåll är för dyr och kapaciteten för liten.

– Intäktsminskningen för Umeå är redan i dag 8,3 miljoner kronor per år, säger Bertil Hammarstedt, vd för Umeå kommuns infrastrukturbolag Inab.

Dessutom menar han att värdet på färjeläget och terminalen måste skrivas ned med drygt 10 miljoner kronor om färjetrafiken helt läggs ned.

Kostnaden för den nya färjan beräknas till omkring en miljard kronor. Förhoppningen var från början att svenska och finska staten skulle stå för en fjärdedel av kostnaden var och EU resten. Finland sade ja, men Sverige och EU sade nej.

Sedan ifjol har färjans projektgrupp i stället förhandlat med Europeiska Investeringsbanken, EIB, om att få låna ihop hälften av pengarna. Nu kan VK avslöja resultatet av diskussionerna.

– Vi har fått en offert från EIB att låna till en fast ränta på 1,79 i 30 år. Det är inte så dåligt va, säger Bertil Hammarstedt.

Med ränta och amorteringar landar kostnaderna för lånet på cirka 13 miljoner kronor per år. Wasalines resultat för 2017 uppgick till 1,79 miljoner euro plus. Utvecklingen under åren sedan städerna tog över driften har övertygat Hammarstedt om att det finns marginaler för investeringen även i framtiden.

Vasas stadsstyrelse har mot bakgrund av dessa kalkyler nu föreslagit till Vasas fullmäktige att bevilja en borgen på 35 miljoner euro för ett lån på 70 miljoner euro och en egen finansiering av projektet på högst 25 miljoner euro.

– De har tagit till ramen ytterligare. Vi har möjligheter att låna det också, men 500-600 miljoner kronor är vad jag tror att lånet kommer att ligga på, säger Hammarstedt.

Storleken på lånet avgörs först efter sommaren, då det blir klart vilket varv som ska bygga färjan och hur den ska se ut. Elva varv har visat intresse. Av dessa kommer fyra-fem att väljas ut som har till den sista augusti på sig att lämna ett anbud.

– Sen har vi september månad på oss att utvärdera dem. Vi avser att lägga en beställning på färjan i månadsskiftet september/oktober.

Fram tills dess måste Inab skrapa ihop Umeås andel på 250 miljoner kronor. Hammarstedt säger att han för samtal med ett antal svenska myndigheter, men vilka vill han inte avslöja. Om ingen är intresserad, ska Inab stå för kapitalet.

Hur ska ni få fram de pengarna? Genom försäljning?

– Ja, men mer än så säger jag inte.

Enligt vad VK erfar har Inab fått ett anbud på vagnverkstaden på Västerslätt, där företaget Euromaint Rail AB är hyresgäst. Dessutom vill Balticgruppen köpa mark vid Östra station för att bygga kontor, parkeringshus och bostäder. Sammanlagt lär dessa försäljningar ge Inab en reavinst på omkring 100 miljoner kronor.

Hur ska ni få ihop resterande 150 miljoner kronor?

– Vi har en låneram kvar där vi inte nyttjat 200 miljoner kronor.

Utöver byggandet av färjan måste färjeläget göras om för omkring 100 miljoner kronor. Denna investering säger Hammarstedt täcks av medel från länstransportplanen, Umeås hamnbolag och EU:s strukturfond.

Enligt Hammarstedt är allt i princip klappat och klart, men enligt EIB:s presstalesperson Tim Smit återstår några steg innan lånet kan skrivas under.

– Efter den utvärdering som sker nu ska förslaget presenteras för EIB:s styrelse och därefter representanter för medlemsländernas finansdepartement, säger Smit.

Finns det en risk att ansökan avslås?

– Nästan inga projekt refuseras när det når EIB:s styrelse, utan det sker i sådana fall tidigare i processen.

Inabs styrelse har hur som helst beslutat gå vidare med upplägget under sitt senaste styrelsesammanträde. Sen ska ärendet vidare för beslut i Umeå kommunföretags styrelse. Detta sker i mitten av maj. Därefter tas det upp som informationsärende i kommunfullmäktige den 18 juni.

– Fullmäktige kan alltid säga nej, men ingen kommer att göra det. Färjan är i hamn. Det är faktiskt så, säger Hammarstedt.

Hammarstedt har redan talat med alla partier utom tre. Vilka vill han inte säga.

– En del av partierna har undrat om det här kommer att påverka skola, vård och omsorg, men det kommer det inte att göra. Det ligger inte i kommunens budget.

Tanken är omorganisera ägarstrukturen så att Umeå kommunföretag tar över kommunens plats som huvudägare tillsammans med Vasa stad. Det sker om allt går vägen i början av 2019.

Finns det inga risker med det här projektet?

– Affärsrisken i det här är att det alltid kan bli krig, men det är inte sånt vi kan ta in i våra bedömningar. Som de nu ser ut med färjans utveckling finns det inget som säger att det här inte kommer att gå.

Men om det inte går, kan skulden hamna i knät på Umeå kommun och Vasa stad?

– Nej, färjan har ju ett värde, den är ju inte värdelös.

När sker jungfruturen?

– Någon gång i februari 2021. Jag har tidigare sagt någon gång i november 2020, men då räknade jag med en produktionstid på omkring 24 månader.

Färjans lånevillkor

► Inab beräknar att den nya färjan beräknas kosta omkring en miljard att bygga.

► 250 miljoner kronor garanteras av Vasa som tidigare fått ett löfte om medfinansering av den finska staten.

► 250 miljoner kronor står Inab för. Omkring 100 miljoner kronor av dessa ska betalas med reavinst från försäljning av Vagnverkstaden på Västerslätt och mark vid Östra station till Balticgruppen. Resterande del har Inab utrymme för att låna.

► 500-600 miljoner kronor ska lånar det gemensamma bolaget Kvarken link AB av Europeiska investeringsbanken. Enligt Hammarstedt är lånevillkoren följande.

► Fast ränta på 1,79 procent i 30 år.

► Medräknat amortering och ränta blir hyran för Wasaline till ägaren Kvarkenlink i genomsnitt 13 miljoner kronor per år.

Steffen Renklint/Västerbottens-Kuriren