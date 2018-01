All busstrafik i Sundsvall och Timrå ställdes in: "Vi kan inte trotsa vädrets makter"

Under nyårsdagens morgon gick Din tur ut med att de ställde in all busstrafik i Sundsvall, Timrå och Njurunda.

– När vi körde ut bussarna fick vi inte stopp på dem, säger Hans Fälldin, presskontakt på Din tur.

Vid 13-tiden hade busstrafiken börjat rulla igen, förutom till Alnö.