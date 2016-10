Ännu ingen åtgärd av skolornas duschutrymmen: "Vi har haft lite svårt att träffas och få till någonting"

Det är statsbidraget för att rusta upp skollokaler och skolornas utemiljö som humanistiska förvaltningschef Urban Åström föreslår att kommunen ska ansöka om pengar ur.

Pengar där åtgärder av duschutrymmena vid Minervahallen och Fränsta sim- och sporthall står högst på prioriteringslistan, och där man kan få 25 procent av kostnaden finansierad via Boverket som sköter fördelningen av statsbidraget.

Att man inte tagit tag i duschfrågan tidigare, trots att humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson (S) redan i februari meddelande att "någonting måste göras, och det så snart som möjligt, förklaras med tidsbrist.

– Vi har haft lite svårt att träffas och få till någonting, men nu kommer vi ta tag i det, säger Urban Åström.

Att några insynsskyddade duschar skulle finnas på plats innan året är till ända verkar dock inte troligt.

– Säger nämnden ja så kommer vi att skicka in en ansökan till Boverket under november. Sedan vet jag inte hur de gör, men då det inte står några tider så borde det betyda att de tar beslut löpande. Men det enda jag kan säga just nu är att jag hoppas vi kan komma i gång så snart som möjligt, förklarar Urban Åström.

Utöver duschutrymmena så finns också ytterligare ett antal olika förslag med på listan som har överlämnats till humanistiska nämnden, och där förvaltningen föreslår att man låter det kommunala fastighetsbolaget Åfa ta fram kostnadsförslag. Det flaggas dock för att en hyreshöjning kan komma i kölvattnet beroende på vilka miljöförbättrande åtgärder nämnden vill genomföra.