Bidragsnivåerna klara – så mycket får friskolan i Erikslund

Det är utifrån skollagen som bidragsnivåerna har satts, och som betyder att den just nu enda fristående grundskolan i Ånge kommun får 97 606 kronor per grundskoleelev och 84 647 kronor per elev i förskoleklass.

Förutom det så beviljas Kordelia också 27 463 kronor per barn som ingår i friskolans fritidsverksamhet.

Vid samma möte antogs också bidragsnivån till Prolympiaskolan i Sundsvall där Ånge kommun också har elever i grundskoleverksamhet.