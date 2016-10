Bitvis svår halka på vägarna – Trafikverket sätter in extra saltning efter olyckan på E14

Efter en trafikolycka under söndagsmorgonen har man från Trafikverket kallat in de entreprenörer som sköter saltningen i området. Detta efter att Räddningstjänst meddelat om att det råder bitvis mycket svår halka på vägarna. Vid klockan kvart över tio var saltningen i full gång i området. Vägarna saltades tidigare under natten, men efter olyckan valde man att salta på nytt.

Ulrika Karlsson är presskommunikatör på Trafikverket och förklarar hur man från Trafikverkets sida hanterar problemet med halka och andra typer av marigt väglag.

– Det jag kan säga generellt är att de regionala avdelningarna håller koll på väglaget i sina områden. Dels via vädertjänster men också via kameror som är utsatta i området. De tar beslut tillsammans med andra berörda instanser om insatser ska sättas in på daglig basis. Trafikledningen håller just nu på med saltning i området och har kallat in våra entreprenörer som sköter detta, säger hon och fortsätter:

– För trafikanter som ska färdas i det här området gäller att anpassa farten, hålla avstånden och använda vinterdäck.

Det är lag på att använda vinterdäck mellan 1 december och 31 mars, och dubbade däck får användas mellan 1 oktober och 31 mars. Rekommendationen från Trafikverket är att man anpassar däcktyp efter väglag under mellanperioderna.

– Saltningen sker som en kontinuerlig process, men efter att olyckan inträffade så valde vi i samråd med räddningstjänst att göra en kompletterande saltning i området. Vi kommer att bevaka detta under dagen, säger Ulrika Karlsson.

