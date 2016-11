Efter kritiken: Nu börjar Ånge kommun skicka varningar via sms och röstmeddelanden

Det var i oktober som kommunens informationsflöde till invånarna blev föremål för en hel del diskussioner när en vattenläcka uppstod i kommunens östra delar.

Nu ska dock informationen förbättras, då Ånge kommun i dagarna sjösatt ett nytt informationssystem där invånarna ska underrättas om vad som sker via telefon.

– Det är ett system där vi kan ringa in de kunder vi har på en karta och nå ut till dem med information antingen via sms eller ett röstmeddelande, berättade tekniska förvaltningens chef Ove Skägg i samband med nyheten om att systemet köpts in.

Mer om hur systemet fungerar finns att läsa på Ånge kommuns hemsida (extern länk).