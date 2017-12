Emelie och Tomas tar över djurbutiken i Ljungaverk: "En ära att få ta vid"

Det är en spänd och förväntansfull duo som välkomnar oss in i butiken som under flera års tid gått under namnet Annikas hund & katt, men som från och med lördagens nyöppning ska göras känd som Carolux hund & katt.

– Jag körde lastbil tidigare men fick problem med ryggen så jag kom till ett läge där jag var tvungen att byta jobb, och då dök det här upp, säger Emelie, som kommer ha huvudansvaret för butiken med support av Tomas när han kan komma loss från sitt andra jobb.

De berättar att hundar är det stora gemensamma intresset, och att de haft en hel del att göra med Annika Strand under de 12 år hon haft butiken.

– Hon har byggt upp en väl inarbetad butik med bra kundkrets. Jag är imponerad och det är en ära att få ta vid och förvalta det vidare, säger Tomas.

Under lördagens premiär kommer de hålla öppet mellan klockan 10-15 och bjuda på enklare förtäring och erbjudanden. I övrigt är det mesta sig likt jämfört med hur det var på Annikas tid.

– Vi har en del idéer om vad man kan göra, men det får vi ta senare i så fall. Nu ska vi börja med att landa i det här, säger Emelie med medhåll från Tomas.

Knappa milen österut från Ljungaverk ligger Inte bara sport. Också det en butik som varit till salu, men där det inte ser ut att dyka upp något nytt ansikte bakom disken efter Hasse Karlsson.

– Det är ingen som är på gång, så planen är att jag stänger vecka 50, säger sporthandlaren i Fränsta, som just nu håller på att rea ut lagret.

