Nytt samarbete ska lyfta företagandet i Ånge kommun – vill bilda ett näringslivsbolag

Planerna på ett näringslivsbolag offentliggjordes i samband med en föreläsning i Ånge i förra veckan. Syftet är att komma bort från den spretighet som genomsyrat det företagsfrämjande arbetet fram till i dag, och i stället för att låta flera kockar röra om i grytan ge en köksmästare huvudansvaret för att se till att förädla ingredienserna.

– Vi har haft flera olika organisationer som jobbat parallellt och tillsammans, men det blev nästan bara möten och som företagsrepresentant så har man inte tid att åka runt på alla. Det blev helt enkelt ingen bra verkstad, förklarar Annelie Norrbom, ordförande i Företagskraft och vd på Flooré AB.

Läs också: Ny modell ska få Ånge att klättra i näringslivsrankningen: "Det handlar om en kraftsamling"

Bolaget är tänkt att samla Företagarna, Företagskraft, Företagargruppen, Destination Ljungandalen och köpmannaföreningarna under samma paraply, och utifrån det gemensamma rummet tillsätta arbetsgrupper där medlemmar får arbeta med frågor de själva brinner för.

– Jag ser en styrka i att kunna samla alla vid ett och samma bord i stället för att det som nu finns saker där vi jobbar parallellt med varandra. Vi vet också att Markaryd har den här modellen, och där har det fungerat bra, säger Linda Isaksson, Destination Ljungandalen. som ser näringslivsbolaget som ett bra komplement till arbetet som destinationen bedriver.

Se också: Ny profil ska lyfta besöksnäringen i Ljungandalen

De betonar också att man värnar om att alla ska känna att de kan bidra och komma till tals, vilket ska säkerställas genom ett aktiesystem där alla företag äger en aktie och tillika en rösträtt.

– Kommunen har också sagt sig vara villig att gå in och medfinansiera det här under tre år om medlemmar börjar ticka in, och målet är att kunna anställa någon som håller i och driver frågorna, säger Annelie Norrbom.

Slutligen nämner hon också att man kommer göra en ny dragning vid företagarfrukosten som är den 10 november, och att man efter det förhoppningsvis kan komma i gång med näringslivsbolaget relativt snart.

– Visionen är att vända den negativa trenden i näringslivsklimatet med effektivare kommunikation och samarbete mellan näringsliv och kommun där engagemang och positivism är de nya ledorden, slutar Annelie Norrbom.

Läs också: Bottenbetyg från företagen i Ånge – attityden upplevs sämre än någonsin