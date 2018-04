ST för 50 år sedan: Bron över Järnvägsforsen förstärks och film spelades in i Torp

Bron över Järnvägsforsen i Ljungan – alltså järnvägsbron vid Alby – skall förstärkas. Förstärkningsarbetena är redan igång med nio man från Skånska Cement AB. Arbetet skall vara avslutat i början av maj. Bilden: Hjalmar Persson, Fränsta, och Folke Lindblom, Alby, lägger ut järnbalk som ingår i förstärkningsarbetet för norra brofästet.

Sveriges Radio och TV har haft ett team på fem mannar stationerade drygt en vecka i Torpsbygden för att spela in ett avsnitt för en skogsfilm som skall belysa svenskt skogsbruk och skogsnäring. Filmen är avsedd som PR och information för utlandet. Inspelningen har gjorts i trakterna mellan Lillmörtsjön och Oxsjön. Där har filmats kvistmaskiner, likaså lunningstraktorerna i arbete men även vanlig skogshuggning, och kottplockning har filmats.

Claes-Göran Hederström fick en hedrande femteplats i London. På kvällstoppen har han avancerat ännu längre och ligger nu på andra plats med ”Det börjar verka kärlek, banne mej”. Beatles behöll sin topplacering med ”Lady Madonna”. Ny på listan är Cliff Richard, som de det engelska bidraget till schlagerfestivalen, ”Congratulations” kom in på 18:e plats.

Holger Näsholm var snabbast i den orienteringstävling som Sundsvalls OK med Alf Nissilä som banläggare ordnat på Alnö. Hårdast var det på mellan banan med Roine Nissilä knappt före Per Nilsson. Bröderna Per och Krister Nyberg är snabba ungdomar och nu var det Kristers tur att vara först.