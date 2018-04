Det här snackade vi om för precis ett år sedan – minns du vad som hände?

Den mest populära nyheten från dagens datum förra året var insändaren som personalen på Kristinelunds äldreboende skickade in till ST om hur deras arbetssituation såg ut. De skickade bland annat en känga till de styrande i Sundsvalls kommun där de ställer frågorna till politikerna om de själva skulle vilja ha det som de boende när de blir äldre.

Läs: Vårdpersonal larmar: "För låg bemanning – vi bryter mot lagen varje dag"

Nummer två på listan över de mest populära artiklarna handlar om den arbetsvilliga polishunden Yatzy och hennes förare Daniel Vesterlund. Läsarna fick bland annat följa med på en kontroll av en bil på Sjögatan i centrala Sundsvall.

– Skillnaden är som natt och dag, sade Daniel Vesterlund om Yatzys förmåga att ställa om till familjehund när jobbet inte kallade.

Läs: Yatzy är en vinnare i kampen mot buset: "Lediga dagar är det värsta hon vet"

Insändaren som personalen på Kristinelunds äldreboende skickade in resulterade senare i en uppföljning som var den tredje populäraste artikeln under dagen. För lite bemanning, ökade arbetsuppgifter och äldre som krävde mer fick personalen att gå på knäna.

– Vi bryter mot socialtjänstlagen, sade Carina Zetterberg bland annat.

Läs: Vårdpersonalen går på knäna – slog larm i insändare: "Man åker hem och mår dåligt"

För några år sedan var de på ruinens brant och var bara dagar från en konkurs. Nu ser läget betydligt ljusare ut och föreningen har både fått sin ekonomi under kontroll och tagit steget upp till SHL och högsta ligan igen. För ett år sedan just idag betalades en stor skuld till Kronofogden då drygt två miljoner kronor betalades in.

Läs: Timrå IK betalade in miljonbelopp – skuldfria hos Kronofogden: "Största bördan släppte"

Striderna om Sollefteå sjukhus har varit många och tidvis hårda. 18 april 2018 gav sig statsminister Stefan Löfven (S) in i debatten. Han menade bland annat att en av anledningarna till att förlossningen vid sjukhuset lades ned var att landstingsledningen fick ärva ett budgetunderskott från den tidigare borgerliga Vårdalliansen.

Läs: Löfven lägger skulden på borgarna för vårdkaos: "Jag förstår de starka känslorna i Sollefteå"