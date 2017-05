DO kan inleda granskning efter hemtjänstavslöjande: "Finns risk för diskriminering"

Under tisdagen rapporterade P4 Västernorrland att alla kommuner i Västernorrland ger vårdtagare inom hemtjänsten möjligheten att "slippa" personal med utländskt ursprung. Nu ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) sin syn på ärendet.

– Det finns risk för diskriminering i det här, säger Clas Lundstedt på DO.