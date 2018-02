Efter de försenade papperstidningarna – extra personal sätts in för att kunna leverera alla tidningar på lördag

Med anledning av det snöoväder som drabbade Medelpad under torsdagen hade distributörerna det svårt att dela ut papperstidningen. Under torsdagskvällen beslutade senare Tab, Tidningstjänst AB att ställa in fredagens tidningsutdelning. Därför kommer nu torsdags, fredags och lördagstidningen att levereras under lördagen. Med anledning av detta meddelar nu distributionschef Gun Granlöf att de satt in extra personal.

De tidningar som bland annat kommer delas ut är Sundsvalls tidning, Dagens Nyheter och Dagens industri. Men eftersom det är en mängd tidningar som ska delas ut på lördag kan de enligt Gun bli sena.

Karin Näslund (krönika): Snökaosets hjältar – tack för att du är en av dem!