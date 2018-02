Efter det stora snöovädret – nu kommer det mer snö

Under förra veckan slog ett rejält snöoväder till i Västernorrland men snön har nu börjat försvinna från vägarna och trottoarerna. Men till veckan väntas det kommer lite mer snö.

Snön drar in från sydväst under söndagen.

– Det kommer ganska mycket snö, främst under måndagen men även lite under tisdagen. Det ser ut att komma någon decimeter snö, lokalt kan det komma mer, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Var i länet kommer det mest?

– Det berör hela Västernorrland och det är svårt att säga i nuläget var det kommer mest snö. Men det är framför allt vid kusten och några mil innanför, säger Per Holmberg.

Under mitten av veckan, på onsdag och torsdag, stabileras vädret och då finns det till och chans till lite sol.

– Men i slutet på veckan, mot helgen, ser det ut komma in en ny portion snö, säger Per Holmberg.

Temperaturen väntas ligga mellan 1-5 minusgrader.