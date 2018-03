Fler liv ska räddas – här kan Sundsvalls och Timrås nya brandstationer byggas

På Skönsmon finns Sveriges äldsta vagnhall som fortfarande är i drift på en huvudbrandstation. Utrymmet på drygt 500 kvadratmeter är ungefär hälften så stort som standarden i jämförbara städer.

Lågt i tak gör att många av marknadens nya generationer brandbilar bara är att glömma. Här finns en stegbil som är vald utifrån att den är just en av de lägsta modellerna – ändå har fordonet försetts med specialdäck för att reducera höjden och problem kan uppstå vid isbildning utanför porten.

Brandmännen som riskerar sina liv för att rädda andra saknar separata utrymmen för att förvara jobbkläder – som därför riskerar att sprida cancerframkallande ämnen från brandrök.

Kollegorna i Vivsta brottas mångt och mycket med liknande arbetsmiljöproblem.

Vi behöver moderna lokaler

Samtidigt är Medelpadskusten i klass med Göteborg när det gäller verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemikalier. På E4, E14 och efter järnvägen transporteras farligt gods i relativt hög utsträckning jämfört med övriga landet.

Men trängsel gör att utrustning får skickas efter från flera håll vid vissa larm – lägg därtill att ännu mer utrustning behöver få plats i framtiden.

– Om det händer en olycka med svåra förhållanden är det väldigt viktigt att snabbt kunna gå in med full styrka med rätt materiella förutsättningar, säger Per Silverliden, chef för Medelpads räddningstjänstförbund.

Förra året var antalet räddningsuppdrag 2 064 – den hittills största noterade siffran.

– Vi behöver moderna lokaler, säger Per Silverliden.

Båda stationerna har sina anor från 50-talet.

Att bygga om de nuvarande lokalerna skulle bli dyrt. En anledning är att en provisorisk station i så fall krävs under byggtiden.

Nu ska ett förstudiearbete som kan landa på flera 100 000 kronor ge svar på vad som behöver göras – och räddningstjänsten har ett "prioriterat förslag".

Per Silverliden bekräftar att förstudien av den nya huvudstationen inriktas mot sjukhusområdet. Där finns det, enligt honom, flera tänkbara platser som är obebyggda.

Datasimuleringar visar att det nya läget i Haga gör att fler nödställda kommer att kunna nås inom tio minuter jämfört med dagens situation.

En nackdel mot att stanna kvar på Björneborgsgatan är bomfällningarna – vissa områden söder om järnvägen kan bli svårare att nå.

För Timrå är huvudspåret en ny heltidsbrandstation längs Terminalvägen. Per Silverliden uppger att det finns flera tänkbara tomter mellan hockeyrondellen och NHK Arena.

– Jag bedömer att det redan är bestämt att det blir där. Det här kommer att bli en jättebra lösning, säger Timrås kommunalråd Ewa Lindstrand (S).

Placeringarna ger störst samhällsekonomiska vinster, enligt räddningstjänstens sammanvägda bedömning.

Men det är inte allt: En ny deltidsstation planeras i Liden.

Jättesatsningarna – där prislappen är okänd – ska komma hela Medelpads befolkning till gagn, bedyrar Per Silverliden.

– Vi jobbar som en enda räddningstjänst. Våra styrkor stöttar varandra, säger han.

Om planerna ska bli verklighet måste Sundsvalls, Timrås och Ånges politiker svinga klubban åt samma håll i sina kommunfullmäktigesalar.

– Min upplevelse är att alla tre är väldigt överens om att det är nödvändiga investeringar för framtiden, både ur medborgar- och verksamhetsperspektiv, säger Sundsvalls kommunalråd Peder Björk (S).

När spadarna kan sättas i backen är oklart.

– Inom ett år från nu tror jag är rimligt att vi kan ta ett beslut, säger Peder Björk.

Följden blir att den så kallade förbundsavgiften höjs – hur mycket är inte bestämt. Skattebetalarna i Ånge får alltså vara med och betala.

– Vi är nöjda med att vara medlemmar i Medelpads räddningstjänstförbund. Nu blir det högre kostnader och vi får ta vår del, säger Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S).

Han vill å sin sida se insatser för "ett antal" byar som har mer än 30 minuters körväg från deltidsstationerna i Ånge och Fränsta.

– Vi lovar att genomföra en sådan satsning och köpa in mer utrustning under året, säger Per Silverliden.