Flera miljoner till kommunerna – för en mer jämlik skola

Det är till hösten som första stegen i den nya statliga finansieringen av skolan startar. Regeringens initiativ är till för att minska ojämlikheterna i skolan och pengarna innebär att resurserna till skolan i större utsträckning ska fördelas efter behov, meddelar Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i pressmeddelandet.

Stödet, som är tänkt att fasas in under tre år, varierar från kommun till kommun i Västernorrlands län. I länet kan man ta del av hela 25 miljoner kronor, och det är Sundsvalls kommun som får ta del av mest pengar. Men Kramfors kommun tilldelas mest pengar per elev, enligt Utbildningsdepartementet.

Kommunerna bestämmer själva på vilket sätt pengarna ska utnyttjas.