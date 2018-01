Flera tåg inställda eller försenade i Västernorrland under måndagen

Redan från klockan 04.00 uppstod störningar i tågtrafiken för Norrtåg. På sin hemsida meddelar dem att tåget som skulle åkt från Umeå 04.38 till Sundsvall ersattes med buss.

Tågtrafiken fortsätter att ställa till det för sina passagerare fram till minst 15.00 med inställda tåg eller bussar som ersätter den aktuella sträckan.

Ett urval av morgonens ändringar i Norrtågs tågtrafik:

► Tåg 7406 från Sundsvall c kl 08:01 till Umeå central kl 10:52 är inställt mellan Sundsvall c och Härnösands central. Buss ersätter på den berörda sträckan.

► Tåg 7404 från Sundsvall c kl 05:47 till Umeå central kl 08:52 är inställt. Buss ersätter på den berörda sträckan. En buss från Sundsvall och en buss från Örnsköldsvik. Taxi ersätter Västeraspby-Kramfors-Västeraspby.

► Tåg 7438 från Örnsköldsviks central kl 15:03 till Umeå central kl 16:04 är inställt mellan Örnsköldsviks central och Umeå central. Buss ersätter på den berörda sträckan. 2 bussar ersätter via alla stationer OBS: samma bussar som för tåg 7437, lite sen avgång från Örnsköldsvik.

► Tåg 7437 från Umeå central kl 13:44 till Örnsköldsviks central kl 14:46 är inställt mellan Umeå central och Örnsköldsviks central. Buss ersätter på den berörda sträckan. 2 bussar ersätter via alla stationer.

► Tåg 7407 från Umeå central kl 07:57 till Sundsvall c kl 11:07 är inställt mellan Umeå central och Sundsvall c. Buss ersätter på den berörda sträckan. Buss 1) går Umeå-Umeå Ö-Hörnefors-Nordmaling-Husum-Övik N-Övik & för avstigande mot Sundsvall. Buss 2) Övik Norra-Övik-Kramfors-Härnösand-Timrå-Sundsvall Västra-Sundsvall C Obs. taxi ersätter Västerasby till Kramfors för omstigning till bussen.

Källa: Norrtag.se

Mer information finns på Norrtågs hemsida.