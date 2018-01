Efter alla olyckor – polischefen vill förbjuda EU-trailers: "Borde inte få köra vid sådant här väglag"

2017 var ett mörkt trafikår med en fördubbling av antalet dödsolyckor på vägarna i länet jämfört med 2016. 2018 har börjat lika mörkt, med flera svåra olyckor.

Förra veckan miste två personer livet i trafiken i länet samtidigt som Europavägen stängdes av under långa perioder vid flera tillfällen. Vid flera tillfällen var lastbilar orsaken och särskilt har EU-trailers varit inblandade.

Även på andra håll i landet har just den fordonstypen med bara ett hjulpar på drivaxeln varit inblandad i flera uppmärksammade olyckor.

Polisen håller just nu på med den tekniska undersökningen av lastbilen, som togs i beslag efter olyckan.

– Vår uppfattning är att den typ av fordon som var vid olyckan i Gåsnäs söder om Härnösand, en tvåaxlad dragbil med tillkopplat trailersläp, inte är lämplig att köra i vinterväglag, säger Stefan Westerlund.

EU-trailern är en lång trailer som kopplas till en kort tvåaxlad dragbil via en så kallad vändskiva.

Han poängterar att ekipaget i sig inte är förbjuden att köra enligt nuvarande regelverk.

– Rent lagligt finns inget förbud men just under vinterväglag kan det bli knepigt, speciellt om de är fellastade. Om det är tung last där bak som trycker på och bilen släpper kan man få den här fällknivseffekten, säger Stefan Westerlund.

Förutom alla olyckor som orsakat blåljusutryckningar vittnar han om flera tillfällen när just den här typen av lastbilar blir stående i backarna längs E4.

– I Torsbodabacken, Saltvik, Skule och andra kända backar där det alltid blir lastbilar stående är det ofta de här trailrarna. Jag har ingen statistik men jag är övertygad om att den också skulle visa att det är så.

Vi tycker att de inte borde få köra när det är vinterväglag

Nu vill han se en lagändring som förbjuder den här typen av lastbilar på våra breddgrader under vinterperioden.

– Vi har pratat om det jag och mina kollegor och vi tycker att de inte borde få köra när det är vinterväglag, just eftersom de ofta får så svåra styregenskaper.

Ett av problemen vid en sådan bestämmelse är dock att bestämma vad som är dåligt väglag, när det inträffar och hur förarna av ekipagen ska veta att de inte får köra längre.

– Ett alternativ skulle kunna vara att förbjuda körning med denna typ av fordon när klass 1-, 2- eller 3-varning utfärdats på grund av kraftigt snöfall, säger Stefan Westerlund.

