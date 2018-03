Härnösands gymnasium lägger ner program – igen

Nu blir Härnösands gymnasium tvungna att lägga ner program igen. Senast i april 2014 så tog skolan beslutet att lägga ner El-och energiprogrammet. Och nu ska det humanistiska programmet läggas ned inför kommande år och sjöfartsprogrammet blir vilande.

Anledningen till varför skolan nu måste ta detta beslut är enkelt - för få elever söker till det humanistiska programmet. Intresset från elevernas håll har varit så pass lågt, att de haft under 15 stycken sökande under flera år. Just 15 ansökande är vad gränsen är för att ett program ska få starta, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Sjöfartsprogrammet har också för få sökande för att kunna få starta i höst. Det gör att nämnden tar ett beslut att programmet får vila.

– När vi säger vilande så gäller det att de nya sökande i en årskull. Vi kan öppna upp programmet inför nästa sökperiod om söktrycket ökar, säger Ann-Christine Myrgren.