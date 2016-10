Härnösandsborna hyllade Silver-Emma: "Medaljen är stor och tung och går att dela med många"

OS-silvret i Peking 2008 ledde slutligen till Stora torget i Härnösand. Under lördagsförmiddagen, åtta år senare, var det dags igen efter att Emma Johansson tagit ännu en silvermedalj i damernas linjelopp i sommar-OS i Rio de janeiro tidigare i år.

Efter en gedigen prestation i en nästan nio kilometer lång mördarbacke närmade sig Emma Johansson medaljstriden.

– Den där backen var min största fiende. Det var den jag blev tvungen att besegra först, innan jag kunde gå in i medaljstriden, säger hon.

Medaljloppet avgjordes därefter i en jämn spurtduell. Slutligen kunde Emma Johansson gå i mål bara tiondelar bakom nederländskan Anna Van der Breggen som knep OS-guldet.

– Man kan vända på det upp och ner och tänka om och om. Men jag är otroligt nöjd. Det var mitt hårdaste lopp i karriären och jag presterade över min förmåga, säger Emma Johansson.

Härnösands kommun och Härnösands Cykelklubb anordnade därför återigen ett firande för den nu tvåfaldiga OS-medaljören. Emma Johansson inledde dagen med att cykla på stigar runt Härnön med en grupp på 30 cyklister från Härnösands Cykelklubb.

Därefter ville Härnösandsborna givetvis fira sin lokala cykelstjärna på hemmaplan. En av åskådarna var Marie Könberg.

– Jag tycker att hon är fantastisk. Det är dessutom jättekul att hon är härifrån, säger hon.

Emma Johansson fick ta emot hyllningstal från såväl Härnösands kommunalråd Fred Nilsson som Härnösands Cykelklubbs ordförande Ola Thelberg.

Slutligen kunde Emma Johansson visa upp OS-medaljen för åskådarna.

– Det är alltid kul att dela med sig av prestationen. Medaljen är stor och tung och går att dela med många. Det är också många som förtjänar att få se den och ta del av vinsten och det är kul att många tog sig tid idag, säger hon.

Emma Johansson bor till vardags i Norge men besöker årligen Härnösand och hemmaklubben.

– Vi har en bra kontakt och deras stöd är stort och viktigt för mig. Sporten har varit stor här i Härnösand under en tid och jag vet att dem i klubben förstår hur stort det här är och hur svårt det är att vinna tävlingar. De har varit med mig under alla år och klubben har också hjälpt mycket under min karriär. Det gör att jag känner en helt annan uppskattning, säger hon.

Efter flera år som elitcyklist väljer 33-åriga Emma Johansson att nu avsluta elitkarriären. Hon tog bland annat två OS-silver, ett VM-silver, två VM-brons och två SM-guld. Vad som nu väntar återstår att se.

– Jag är egentligen öppen för alla förslag. Men jag kommer att vara med i laget ett år till och ska vara med och hjälpa de yngre och vara någon form av mentor för dem. Sedan får vi se om det blir några fler tävlingar eller inte, men förmodligen inte på den högsta nivån i alla fall, säger hon.

