Härnösandstjej ska hitta kärleken i nya tv-programmet Are you the one

Mariel Estrella publicerade nyheten på sitt Instagram-konto.

Tio killar och tio tjejer ska tävla, dejta och bo tillsammans med ett gemensamt mål: att hitta sin perfekta partner. Ingen åker ut. Deltagarna i Are you the one - Sverige drömmer om att hitta sitt livs kärlek i huset.

I ett pressmeddelande skriver man att singlarna har genomgått grundliga tester och intervjuer innan de anländer till ett drömhus i Thailand. I gruppen finns det en person som är varje deltagares "perfect match". Men ingen vet vem det är.

Genom att umgås i huset, tävla och gå på dejter kommer deltagarna vecka för vecka att försöka lista ut vilka som passar perfekt för varandra – och kanske bli kära på kuppen.

– Det har varit otroligt spännande att få följa deltagarna i huset. Motorn i programformatet är nämligen genialisk - att hitta sin "perfect match" är långt ifrån så enkelt som man kan tro, säger programledaren Martin Björk, i pressmeddelandet.

Om alla deltagare lyckas med sina matchningar i slutet av säsongen delar de på vinstsumman: en miljon kronor.

Are you the one – Sverige har premiär måndagen den 26 februari.