The Sounds kommer till Härnösands Stadsfest: "Ett fantastiskt liveband"

20-21 juli i sommar är det dags för den trettonde upplagan av festivalen, och det är femte gången som Höga Kusten Nöje arrangerar Stadsfesten.

Darin, Molly Sandén, Kaliffa och Vigiland är redan klara för festivalen och nu har även The Sounds bokats.

– Bandet tar en självklar plats i årets artistutbud och vi är glada att vi har lyckats boka dem till festivalen, säger Dino Vulic.

Det är femton år sedan The Sounds släppte debutalbumet och superhiten ”Living in America”. Förra sommaren kom den nya EP:n ”The Tales That We Tell”. Under åren däremellan har bandet levererat hit på hit och gjort fler succéspelningar världen över.

– Vi är glada att välkomna The Sounds - en av Sveriges största rock-exporter genom tiderna och ett fantastiskt liveband. Ett otroligt älskvärt rockband som på senare tid turnerat mycket utomlands och som nu kommer till Härnösand, säger Oscar Westerlind, VD, Höga Kusten Nöje.