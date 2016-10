Hösthugg i regnbågens tecken – så fixar du fångsten

TV: Se fiskejournalisten Lasse Hallberg berätta mer om regnbågen.

Frosten har lagt sig. Höstens sprakande färger täcks av glittrande kristaller. Det värmer även om kylan gör sig påmind när tafsen ska knytas och flugan ska väljas. Det här är dagarna då flugfiskesäsongen går mot sitt slut.

Det är nästan nollgradigt när vi stannar bilen vid sjön. Den råkalla morgondimman håller på att lätta och än har det inte börjat att blåsa.

När några solstrålar försöker tränga sig ner så känns det mycket bättre. Det är lite kallt att hålla i flugspöt och vattenytan ser livlös ut, men flugfiske är mycket effektivt efter höstregnbågen.

Ännu händer det mycket isjöarna. De har en lagrad värme som hjälper kläckningar och insektsliv. Fisken har börjat gå ner i varv, men den har sina rutiner och deras jakt efter mat är allt annat än planlösa.

Nattsländor är säkra kort men också landinsekter som bedövats av nattens och morgonens kyla överskattat sin flygförmåga och kraschlandat. Har de otur händer de över öppna vatten. Då har regnbågen tur.

Det är nu de också går strandnära och där väntar vi. Jag spanar ut över vattnet och letar vak eller någon rörelse i ytan. Trots att det inte syns något vak börjar jag med en torr nattsländeimitation - en Streaking Caddis.

Jag borde kanske ha startat med en streamer under ytan men jag gillar att se flugan, se hugget innan jag vinklar upp spöt och gör ett mothugg.

Det blir många kast. Jag drar in flugan med små, korta rörelser. Flugan bildar en plog i ytan som borde locka upp fisken. Vinden tilltar men samtidigt börjar solen titta fram. Men inga vak.

Det gäller att ha tålamod.

Regnbågen (Oncorhynchus mykiss) är en främmande fisk i Sverige men den finns inplanterad från fjällen ner till Skåne. En folksportfisk med andra ord. Den är populär för den växer snabbt och är en riktig kämpe.

Som från ingenstans visar sig en fiskmun och jag kan sätta kroken med ett spölyft. Den drar iväg till höger mot en klippa och följer sedan lugnt in men när den kommer in mot land får den nya krafter och drar ut lite fluglina.

När jag håvar den så blir jag förvånad över att den är så liten. Kanske fem hekto men den slåss som är dubbelt så stor.

Det som gör det extra spännande att fiska regnbåge på hösten är att de som finns kvar i sjöarna, efter sommarens besök av semesterfiskare, är välmatade och luriga storregnbågar. Den jag fick måste ha varit ett undantag.

Jag byter till en getingimitation och sedan en myra. Dessa står högt på regnbågens önskemeny. Det är inte så konstigt. Det är en rejäl matbit i förhållande till en liten fjädermygga. Vi går runt sjön, som är långsmal.

Vi gör ett försök efter den västra stranden. Blåsten ökar. Mellan två stenuddar syns lite aktivitet i ytan.

Var det ett vak? Jo, det var det bestämt. Vid land ser jag en liten ljusbrunnattslända som flyger lite vingligt. Det blir flugbyte igen. Jag lägger ut den i närheten av vaket jag såg. Vattenytan reser sig lite och jag är beredd att göra mothugg. En hundradels sekund av spänning.

Men så händer – ingenting.

Fel fluga? För stor?

Det händer fler gånger. Nu krävs det lite tankeverksamhet. Det var inga stänkvak i ytan. Det var mer som om fisken bara visade fenorna och gick och betade i ytan eller precis underytan.

Imitationer av fjädermyggor är små, mycket små. Att tävla mot alla riktiga med en imitation känns vanskligt. Jag väljer en lite större fluga med påfågelkropp och ett svart, mjukt hackel. Den här flugan kommer att sak ta sjunka och stiga när man försiktigt tar in fluglinan.

Ett kast i det ”heta” området. Flugan får sjunka. Jag behöver inte ta in många decimeter av linan innan hugget kommer. Från noll motstånd till att ha en ”ilsken hund i koppel” går med blixtens hastighet. Fisken går rakt ut och avslutar med ett hopp. Den följer med en bit in men vänder blixtsnabbt åt vänster och drar ut all den lina jag vevat in. Det blir två till krafturladdningar innan regnbågen kan ledas in i håven.

Det lyckades. Taktiken fungerade åtta gånger.

Senare på dagen vaknar nattsländorna till liv med stigande temperatur. Fisken tycker nu att det var lönt att gå i ytan och äta. Nattsländeimitationen Streaking Caddis fungerar gång på gång.

Krydda regnbågsdagen med en sprakande värmebrasa, korvgrillning och en kopp svart från sotpanna, så blir det ett trevligt och lugnt minne att plocka fram när julstöket går på högvarv.

Tips:

•Fiska nära land, regnbågen går inom kastavstånd

• Getingar. Det är en rejäl munsbit. De gör mycket väsen av sig på ytan. De drar till sig fisk. Imitationerna är enkla att se för sportfiskaren.

• Rörligt fiske. Om ingenting händer i första viken så gå vidare till nästa ochspana, i stället för att blindfiska på första platsen.

•Kikare. Bra att ha för att spana i vikarna bredvid efter fisk som äter i ytan.