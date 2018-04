Klart med ny vd till MittSverige vatten och avfall

Den sista februari avslutade Micael Löfqvist sin tjänst som vd för MSVA och nu har han fått sin ersättare.

- Med sin breda erfarenhet från både offentlig verksamhet som från det privata näringslivet ser vi att Anneli Wikner på ett bra sätt kommer att bidra till MittSverige vatten och avfalls fortsatta utveckling. Vi är mycket nöjda över rekryteringen av Anneli, säger Kim Ottosson, ordförande vid MSVAB, i ett pressmeddelande.

Anneli Wikner har i sin tidigare roll som chef för NCCs entreprenadverksamhet i Mellersta Norrland lång erfarenhet av att samarbeta över kommungränserna. Uppdraget hos MSVA innebär bland annat att, tillsammans med medarbetare och medborgare i Timrå, Nordanstig och Sundsvall, driva och utveckla vatten- och avfallsfrågorna med hållbarhet och miljön i fokus.

- Jag har haft tio händelserika och spännande år som stadsbyggnadsdirektör, i en expansiv tid då Sundsvall verkligen har växt och utvecklats. Så det är med stor stolthet men också med visst vemod som jag lämnar stadsbyggnadskontoret, säger Anneli Wikner, stadsbyggnadsdirektör.

Anders Bolin kommer i sin tur att gå in som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör i juli istället för Anneli Wikner och rekryteringen av en ny förvaltningsdirektör påbörjas inom kort. Anders Bolin har god erfarenhet av arbetet då han har haft rollen som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör under 2017 när Anneli Wikner gick in som tillförordnad kommundirektör.

Anneli Wikner tillträder sin nya tjänst i september.