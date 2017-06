Så blir midsommarvädret: "Bra i Västernorrland jämfört med i andra delar av landet"

Under morgonen och förmiddagen på midsommarafton ska solen skina för fullt.

– Vi kommer att få soligt eller halvklart i början på dagen, säger Maria Jönsson, meteorolog på Foreca.

Men efter sillunchen och dansen kring midsommarstången kan vädret bli lite gråare och tristare.

– Det börjar täta på vid lunchtid. Molnen kommer att täta på allt mer under dagen och på grund av det så blir det inte så mycket sol. Temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 17 grader, säger Maria Jönsson.

Under eftermiddagen och kvällen blir det fortsatt molnigt. När det är dags för kvällsbad och att plocka sju sorters blommor att lägga under kudden då blir det risk för regn.

– Vi har ett regnområde som drar in över de södra delarna av länet under sena kvällen. Efter hand drar det nordöst över länet under natten och fram på lördagsmorgonen. Det finns risk att regnområdet ligger kvar under förmiddagen på lördag, säger Maria Jönsson.

Så man kan vara ute hela dagen utan stövlar, regnkläder och paraply?

– Tidigare har det varit osäkert om det blir regn, men de senaste prognoserna pekar på att regnet drar in över länet först på kvällen. Man kommer att kunna vara ute utan regnkläder hela dagen, säger Maria Jönsson.

Resten av helgen bjuder inte på så mycket solglimtar, så man får passa på att njuta av solskenet på midsommaraftonen.

– Det ligger kvar ett regn på lördagen och det blir ostadigt med regnskurar till och från under lördag eftermiddag och kväll. Även under söndagen ligger det ett regnområde här som kommer att beröra länet till och från, säger Maria Jönsson.

Skulle du säga det här är ett bra väder för en midsommarafton?

– Det kommer ett regn och det regnet berör ju stora delar av Svealand och Götaland, så man får säga att det är bra i Västernorrland jämfört med i andra delar i landet. I Södra halvan av landet blir det ostadigare med regn, säger hon.

Så, om man ska åka utanför länet, vart bör man åka?

– I Södra halvan av landet blir det ostadigare med regn. Men i norra Norrland blir det mest uppehåll och liknande väder som vi har i Västernorrland, säger Maria Jönsson.

