Läget i väg- tåg- och flygtrafiken – flera förseningar och olyckor

Flygtrafiken forsätter att påverkas av snöovädret. Avgångarna från Sundsvall-Timrå Airport har även under torsdagsmorgonen blivit framflyttade.

Det flyg som skulle ha lyft mot Arlanda 06:40 i morse blev 35 minuter försenat och avgången mot Stockholm-Bromma flygplats som skulle ha lämnat Timrå 06:45 kunde inte avgå förrän 08:06.

Även tågtrafiken har haft det besvärligt med snön och is på spåren under morgonen. X-tåget mellan Sundsvall och Gävle som skulle ha avgått 06:36 från Hudiksvallls station hade problem med is på spåret.

Tåget fick backa cirka 100 meter söderut för att komma i rätt läge innan det kunde köra norrut. Arbetspendlarna och övriga resenärer påväg mot Sundsvall blev cirka 30 minuter försenade och även anslutade tåg mot Umeå var drygt 40 minuter försenat.

Trafikverket har gått ut med varningar för halka och lössnö på E4 mellan Härnösand och Sundsvall.

Fler trafikolyckor har drabbat trafikanterna på vägarna i Västernorrland och trafikkaoset började redan vid fyratiden på torsdagsmorgonen då en man fördes till sjukhus efter en trafikolycka strax norr om Gottne, norr om Örnsköldsvik.

Strax före klockan sju på torsdagsmorgonen inträffade en olycka på Sundsvallsbron och sedan har SOS Alarms telefoner gått varma på grund av trafikkaoset i Västernorrland.

Läs mer här: Flera olyckor och halt väglag – följ trafikläget här

TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? Kontakta ST.nu via telefon: 060-19 71 64, e-post: tips@st.nu eller använd Tipsa-tjänsten.

TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? Kontakta Allehanda.se via telefon: 0611-72006, mms/sms: 72006, e-post: 72006@allehanda.se eller använd Tipsa-tjänsten.