Lista: Så fördelas 3,8 miljoner runtom i Västernorrland till aktiviteter med asylsökande

För 2018 har länsstyrelserna i landet 149 miljoner kronor att fördela.

I den första av två ansökningsomgångar i år har Västernorrland tilldelats 3,804 miljoner kronor.

Hur och var pengarna satsas framgår av listan här intill.

Ett stort engagemang från anordnare av aktiviteter bidrar till minskad passivitet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och stödja tidiga insatser med asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden under asyltiden.

Insatserna ska främja samhälls- och arbetsmarknadskunskap, svenska och hälsa. Syftet är att påskynda etableringsprocessen och göra tiden i väntan på asylbeslut mer meningsfull.

Från och med i år kan kommuner söka medel på samma villkor som ideella föreningar och trossamfund. Målgrupp är personer över 18 år som antingen är asylsökande eller har beviljats uppehållstillstånd och bor kvar på ett anläggningsboende.

– Trots omflyttar och neddragningar av anläggningsboenden, har vi fortfarande cirka 2 650 vuxna asylsökande personer i länet. Ett stort engagemang från anordnare av aktiviteter bidrar till minskad passivitet och förbereder etableringen, säger Göran Schmidt, enhetschef för Social hållbarhet på länsstyrelsens hemsida.

Kommun – Organisation – Insats – Beviljade medel

Härnösand

Pingstkyrkan

Insatser som ska påskynda etableringsprocessen med svenska, samhällskunskap och hälsa

175 500

Tatenda Movement

Tinogona (Yes, we can)

156 180

Ångermanlands Hembygdsförbund

Landskapet för asylsökande

366 960

Kramfors

Kramfors pastorat

Alla får rum i Kramfors pastorat

470 321

FN-föreningen Sundsvall/Timrå

Att främja, förändra & förbättra sitt liv & sin framtid i Sverige

177 230

ABF Västernorrland

Poweryoga och Bellypower för nyanlända kvinnor i Kramfors

50 250

Unga Örnar

Kvinna i Sverige

244 845

Sollefteå

Sollefteå kommun

Pilot Gruppsträffar med endast män och endast kvinnor

57 500

Sollefteå kommun

Svenska och arbetsmarknadskunskap för nyanlända

299 125

Sundsvall

Indals hembygdsförening

Språkverkstad på hembygdsgård

120 000

Sundsvalls missionsförsamling

Integration för asylsökande

47 600

Medborgarskolan

Svenska tillsammans

288 276

FN-föreningen Sundsvall/Timrå

Att främja, förändra & förbättra sitt liv & sin framtid i Sverige

177 230

Equmenia Bethel Stöde

Equmeniakyrkan Bethel Stöde

126 000

Timrå

Timrå kommun

Må bra som mamma 2

169 000

Svenska Röda Korset Timråkretsen

Svenska och samhällsinformation för asylsökande

60 000

Filadelfia-församlingen

Café Global/Fotbollslaget Timrå United/Kyrkkaffe och samtal

89 250

IFK Timrå

Fotboll för asylsökande/ensamkommande ungdomar

100 000

Ånge

IOGT-NTO LF 1973 Fridshemmet

Cafe Helhet

265 873

Örnsköldsvik

Långviksmons missionsförsamling

Samhällsinformation från myndigheter och instanser samt stödjande verksamhet, språkinlärning

50 000

Svedjeholmskyrkan

Café Parken - En plattform för hjälp till snabbare integration

174 060

Elimkyrkan

Vardagsrummet Ung

138 800