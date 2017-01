Många olika från hemtjänsten hos äldre – så ser det ut i länet

Att det kommer för många olika personer inom hemtjänsten är ett vanligt problem bland äldre och anhöriga.

Nu har nyhetsbyrån Siren sammanställt hur det egentligen ser ut ute i kommunerna.

Under bara två veckors tid kan personer över 65 år i landet i snitt möta 15 olika anställda inom hemtjänsten, enligt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

– Det är väldigt högt och gör att många med hemtjänst inte känner sig trygga. Har du inte förmåga att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem, Marta Szebehely, som forskat om äldreomsorgen sedan mitten av 80-talet, till Nyhetsbyrån Siren.

Hon fortsätter:

– Och kan du förklara så är det väldigt tröttsamt att behöva göra det gång på gång.

I Västernorrland ligger Sundsvall och Örnsköldsvik bäst till med tio olika personer från hemtjänsten för en äldre under två veckor.

Sollefteå har den högsta siffran, 18 olika personer.

Siffrorna har rapporterats in av kommunerna själva som räknat ut ett snitt under två veckor bland personer över 65 år, med minst två besök per dag. Timrå har inte rapporterat in några siffror.

Så många olika personer från hemtjänsten får en brukare besök av under två veckor

Sundsvall 10

Örnsköldsvik 10

Kramfors 14

Härnösand 16

Ånge 17

Sollefteå 18

Timrå - har inte rapporterat in några siffror

Kommunsnitt: 15

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Kolada/Siren

Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård har inte räknats med. 233 kommuner har rapporterat in siffror för 2016. Bland dessa har över 20 stycken ett snitt på 20 eller fler olika personer från hemtjänsten under två veckor. Allra lägst ligger Sorsele, Upplands Väsby och Emmaboda med mellan sju och åtta. Sedan kommunerna började rapportera in siffror över personalkontinuiteten i hemtjänsten 2007 har snittet ökat från 12 till 15 olika personer, rapporterar Siren.