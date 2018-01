Nya problem med strömförsörjningen i tågtrafiken – fortsatta problem med trafiken i länet

TV: Frustration och ilska på Resecentrum i Ö-vik – hör resenärernas besvikelse efter nya inställda tåg

Under förmiddagen meddelade Trafikverket att all trafik från Örnsköldsvik och söderut går som vanligt. Norrut från Örnsköldsvik finns det fortsatta elstörningar som beräknas komma igång under kvällen.

Men vid 13.45 kom Trafikverket med information om att ännu ett problem med strömförsörjning uppstått i landet. Denna gång i Umeå på sträckan mellan Umeå och Stöcke i Västerbotten. Trafikverket meddelar dock att problemet även påverkar Härnösand, Husum, Kramfors, Timrå, Västeraspby, Örnsköldsvik, Örnsköldsvik norra och Sundsvall.

Redan från klockan 04.00 på tisdagen uppstod störningar i tågtrafiken för Norrtåg. På sin hemsida meddelade dem att tåget som skulle åkt från Umeå 04.38 till Sundsvall ersattes med buss.

Läs även: Oro över att pendla med Norrtåg: "Osäkert när eller om man kommer hem"

Tågtrafiken fortsatte att ställa till det för sina passagerare under hela dagen med inställda tåg där bussar ersätter den aktuella sträckan.

Även tåg mellan Sundsvall och Östersund drabbas under dagen av störningar.

– Vi har fått tag på så många bussar som det går men det är svårt med ersättningstrafik så här tidigt på morgonen. Bussar är då vanligtvis upptagna med att gå som vanligt i turer eller med skolskjuts. Men vi har fått tag på alla möjliga bussar i alla fall, säger Maria Cederberg, chef för kundmöte på Tågkompaniet.

Så alla turer har inte kunnat ersättas med buss?

– Nej, tyvärr. Det är som sagt ett svårt bussläge. Kan man ta sig dit man ska på annat sätt så rekommenderar jag att man gör det. Kan man inte så är det bara att vänta på den buss som kommer när den kommer. Vi förstår att det låter besvärligt och det är det, vi är otroligt ledsna över hur läget ser ut, säger Maria Cederberg.

Andra tåg än Norrtågen kan påverkas av elfelet och Trafikverket hänvisar drabbade resenärer att kontakta sitt tågbolag för mer information.

På Tågkompaniet vet man inte hur resten av dagen kommer att se ut, men man har förberett sig för vad som komma skall.

– Vi har gått upp i högre beredskapsläge, det gjorde vi redan igår. Extra personal har tagits in både på kundtjänsten så som på driften. Vi tror att läget, under hela dagen, kommer att fortsätta se ut som den gör nu, speciellt eftersom när allt löst sig så kommer vi ha tåg och personal på fel ställe, säger Maria Cederberg.

För Plus-kunder: Rekordmånga inställda tåg – Norrtåg: "Aldrig varit med om något liknande"

Ett urval av morgonens ändringar i Norrtågs tågtrafik:

► Tåg 7405 klockan 06:38, startstation Umeå C, slutstation Sundsvall C. Berörd sträcka: Härnösand C – Sundsvall C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7406 klockan 08:01, startstation Sundsvall C, slutstation Umeå C. Berörd sträcka: Sundsvall C – Härnösand C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7507 klockan 09:14, startstation Östersund V, slutstation Sundsvall C. Berörd sträcka: Östersund V – Sundsvall C. Buss ersätter berörd sträcka.

► Tåg 7441 klockan 20:14, startstation Umeå C, slutstation Örnsköldsvik C. Berörd sträcka: Umeå C – Örnksköldsvik C. Buss ersätter berörd sträcka.

Källa: Norrtag.se

Mer information finns på Norrtågs hemsida.