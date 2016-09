Pensionärer vill ha gratis broddar i vinter: "Fallskador kostar samhället enorma summor"

Vinterhalkan är ett ständigt återkommande problem. Den drabbar både de som faller och de som betalar för den vård som följer.

I Västernorrland miste 34 personer livet på grund av fall år 2014, enligt Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Samma år ledde drygt 1300 fallskador till sluten vård.

– Vi skulle vilja ha en regelrättutdelning av broddar. En check som alla som någon gång fyllt 65 år får, så de kan hämta halkskydd på exempelvis apotek eller hälsovårdscentraler, förklarar John-Erik Westman.

John-Erik Westman berättar att broddarna skulle kosta ungefär en miljon kronor för Örnsköldsviks kommun det första året, enligt SPF Seniorernas beräkningar. Därefter skulle kostnaden ligga kring 50 000 till 60 000 kronor per år. Detta jämfört med att en enda höftfraktur kostar samhället drygt 400 000.

– Lyckas man spara in en höftfraktur per år så tjänar man in det, förklarar Westman som tillägger att det inte går att helt förhindra fallskador.

– Folk snubblar och har sig även på sommartid, men detta skulle kunna kapa av vintertopparna.

Kommunen har till viss del lyssnat på SPF Seniorernas förslag. Socialstyrelsen ordnar vecka 40 en rikstäckande kampanj som heter "Balansera mera" och Örnsköldsviks kommun har hakat på. Veckan går ut på att förebygga fallolyckor hos de som är 65 år och äldre. Under kampanjen kommer det att delas ut gratis broddar.

– Vi kommer inte nå ut till samtliga över 65 år, men det är ett första steg. Ambitionen är att utvidga varje år, säger omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg (S).

Hon berättar att de kommer få minst 20 000 kronor i bidrag från bland annat landstinget, välfärdsförvaltningen och kultur och fritid för att finansiera gratisbroddarna.

Utvecklingsstrateg för folkhälsofrågor på kommunen, Ann-Sofie Sjölund, förklarar att halkskydden är en bonus under årets kampanjvecka.

– Vi vill hitta ett sätt att kontinuerligt kunna dela ut broddar till 65-plussare. Men i år gör vi så gott vi kan med de medel vi kan få ihop. Vi vill budgetera för det nästa år.

Men John-Erik Westman är inte helt nöjd.

– Vi vill se att det blir en del av den kommunala verksamheten, inte bara en dagslända, säger Westman som även säger att det egentligen inte borde vara en kommunal fråga, utan en fråga för landstinget.

I april la Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige en motion om att alla länets invånare över 65 år skulle få gratis halkskydd. Förslaget avslogs med motiveringen att det inte fanns tillräckligt med bevis på att insatsen är värd kostnaderna samt att det inte är kostnaden per halkskydd som är problemet för pensionärerna, utan brist på motivation att använda broddar.

– Jag är oerhört ledsen över att de har tagit fel beslut. Om jag ramlar är det ingen kostnad för kommunen utan för landstinget, säger John-Erik Westman.