Se djuret som skapade förvirring i centrala Ö–vik: "Fattade inte vad det var för något"

Centrala Örnsköldsvik börjar så smått likna ett mindre zoo. Under torsdagsmorgonen spanade Markus Tällström in ett lodjur på Ångermanlandsgatan.

Nu har en annan krabat siktats in i centrum. En hårig liten rackare med platt nos och lång svans.

I början av veckan var Teuta Baliu och en vän ute och körde bil på Vikingagatan i centrala Örnsköldsvik. De hade precis passerat den gamla Vallakiosken när hon upptäckte ett djur som sprang längs vägen.

Med nästan galopperande steg tog den sig fram i hjulspåren på vägen och vek sedan ner höger mot kyrkogården vid Vikingavallen.

– Den var ganska stor och såg annorlunda ut så jag tog upp mobilen och började filma, säger Teuta Baliu.

Trots upprepade tittningar på filmen kunde Teuta Baliu inte lista ut vad det var för djur.

– Den liksom hoppade och vi funderade på om det kunde vara en mink eller en utter.

Efter lite efterforskning kunde Allehanda reda ut vilket djur det rör sig om. Enligt våra experter är det en utter som har förvirrat sig till gatan.

Katarina Loso är biträdande enhetschef på Naturhistoriska riksmuseet. Enligt henne brukar uttrar leka i snön under vintern. Att de rör sig vid vägar är relativt vanligt och 80 procent av de uttrar som rapporteras in döda är just trafikdöda.