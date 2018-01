Personbil klämdes fast under lastbil på E4 – tre till sjukhus

LIVE-TV: Vi sände live från platsen för olyckan.

Flera bilar har nu vänt och lämnat platsen, kvar är bussar och långtradare. Lastbilen ska bärgas inom kort.

– Personerna är ute ur bilarna. Polisen har tagit hand om lastbilschauffören. Vi håller på att röja runt bilarna och ser till att det inte är något läckage, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Trafikverket är på plats med sin olycksplatsansvarig. Enligt räddningstjänsten kommer vägen att vara avstängd i båda riktningarna en bra stund till.

Olyckan ska ha skett i södergående riktning ungefär en kilometer söder om avfarten till Åvike bruk.

– Det är en flisbil och två personbilar som har krockat, den ena bilen ligger fastklämd under lastbilen. I den finns det två personer, säger Christian Andersson vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

– Det är totalstopp på E4 och kommer att vara så ett par timmar, säger Christian Andersson.

Fyra ambulanser fanns på platsen och styrkor från räddningstjänsterna i Härnösand och Söråker är på plats.

– Lastbilen har av någon anledning krockat med en personbil. Det blev stopp sedan kom en bil i hög fart och körde in i lastbilen. Den bilen ligger nu under lastbilen och två personer är kvar i den, säger Henrik Cedergren.

Enligt Henrik Cedergren ska minst en person vara skadad. Ambulansen har tagit hand om den person som då var ute ur sin bil. Också lastbilschauffören tas om hand, personen verkar inte skadad men chockad.

Uppgifter från förbipasserande läsare gör gällande att det är glashalt på platsen och totalstopp i trafiken söderut. Enligt Trafikverket är vägen helt avstängd från Svarvarböle till Högsnäs i båda riktningar under räddningsarbetet.

– Det snöar och yr. Man får inte stopp om man inte håller avstånd och rätt hastighet, så är det, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Också polisen går ut och varnar trafikanterna på hemsidan.

"Ett flertal trafikolyckor har inträffat i Västernorrland under gårdagen, och även under morgonen har ett antal olyckor av olika karaktär rapporterats in. Tänk på att anpassa hastigheten efter rådande väglag och hålla avståndet till framförvarande fordon."

