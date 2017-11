Polisen varnar för brott mot äldre – så här går bedragarna till väga

Antalet polisanmälda åldringsbrott som går till på det här sättet har ökat från 0-1 anmälningar till 5-10 anmälningar per dagen i Sverige.

Polisen uppmanar nu till att vara vaksam mot okända besökare och att inte släppa in okända personer i sitt hem.

– De som ägnar sig åt denna typ av åldringsbrott är extremt brottsaktiva just nu. De rör sig över stora delar av landet och använder olika tillvägagångssätt för att komma in i bostaden och stjäla. Vi har också sett att de är mer bryska och tränger sig in i bostaden, säger polisen Mats Wahlberg, tillförordnad chef för polisens Circagrupp, som utreder seriebrott mot äldre, i ett pressmeddelande.

Polisen berättar att tillvägagångssätten för att lura sig in i bostäder kan variera. Men det är vanligt att tjuvarna försöker be om vatten till sig själva eller till ett barn. Den senaste tiden har det även varit vanligt att utge sig för att vara massör eller en läkarstudent från vårdcentralen.

– Men de använder även andra sätt för att komma in. Om den äldre råkar säga att de väntar på hemtjänstpersonal så hugger tjuvarna på det och uppger att det i själva verket är de som kommer från hemtjänsten.

Blir man utsatt är det viktigt att försöka notera så mycket detaljer som möjligt. Till exempel signalement på personerna och bilen de misstänkta färdas i.

– Blir man utsatt är det viktigt att blixtsnabbt ringa polisen, säger Mats Wahlberg.

Polisens råd för att undvika att bli utsatt för åldringsbrott:► Håll ytterdörren låst även när du är hemma.► Var vaksam om någon ringer på och du inte väntar besök.► Är du minsta osäker – öppna inte dörren.► Förvara inte kontanter eller värdefulla smycken lättillgängligt i hallen eller i sovrummet där tjuvarna brukar leta först.