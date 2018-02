Så påverkas busstrafiken i länet av snöovädret – inställd i flera kommuner

Snöovädret har slagit till med full styrka i länet och det ställer till med stora problem – tåg påverkas, skolor stängs, tidningsutdelningen påverkas och nu ställs även bussarna in.

Vissa busslinjer har under torsdagsmorgonen ställts in helt medan andra går med begränsningar.

– Vi har under natten kvällen ställt in landsbygdstrafiken, säger Erik Hedlund på Din tur.