SMHI går ut med klass 2-varning – extrema snömängder väntas

Varningen skickades ut strax före lunch på tisdagen och SMHI meddelar att under onsdag kväll drar snöfall in som sedan natt mot torsdag ökar i intensitet. Det blir dessutom blåsigt med en frisk sydostlig vind med hårda vindbyar, som ger snödrev och drivbildning.

Snöfallet rör sig sedan långsamt norrut under torsdagen och övergår i bakkanten i regn. Totalt handlar det om snömängder på ungefär 10-20 centimeter och lokalt blir det mer.

Väderläget i landet just nu är att ett omfattande lågtrycksområde närmar sig västerifrån. Lågtrycket för med sig både blåst och nederbörd. Snöfall kommer in över Götaland natt mot onsdag och övergår sedan i regn under onsdagen. Det blir även blåsigt med byvindar som är friska eller lokalt hårda.

Nederbörden sprider sig under onsdag upp över Svealand, och i västra Svealand tilltar intensiteten. Snöfallet kommer senare under onsdag och främst under torsdagen röra sig upp över Norrland. Utmed Norrlandskusten kommer det på torsdag bli besvärligt med kraftigt snöfall och frisk vind. Till sjöss blåser det upp till kulingvindar på de flesta farvattnen.