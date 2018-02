Snöröjningsfordon spårade ur – orsakade totalstopp i tågtrafiken mellan Kramfors och Härnösand

Snöröjningsfordonet spårade ur vid 23.30-tiden på onsdagskvällen och man har sedan arbetat hela natten med att få undan fordonet från spåren.

– Det spårade ur mellan Sprängsviken och Mörtsal, säger Camilla Hult, presskommunikatör vid Trafikverkets pressjour

Under tiden som man arbetat med att reda ut urspårningen har tågtrafiken på sträckan stoppats.

– En del tåg har letts om via Stambanan, säger Camilla Hult.

Vid sju-tiden meddelade Trafikverket att trafiken var igång igen på sträckan, men att det kan förekomma restförseningar.

Följande tågstationer påverkas av olyckan:

Örnsköldsvik norra, Härnösand C, Kramfors, Timrå, Västeraspby, Örnsköldsvik C, Sundsvall C.