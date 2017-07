Besökte Sollefteå i maj – nu går det att se brittiska BBC:s inslag om nedläggningen av BB

Nedläggningen av BB i Sollefteå har fått stor medial uppmärksamhet i såväl Sverige som övriga Europa. Det brittiska tv-bolaget BBC visade sitt intresse för nedläggningen redan i vintras. Men i maj månad besökte de Sollefteå och började filma.

Nu finns inslaget klart på deras hemsida för allmänheten att se. I inslaget berättar de bland annat om att förlossningsavdelningen stängde under vintern, när omständigheterna redan var svåra i form av mörker och halka på vägarna. Inslaget tar upp människors egna historier och tankar kring nedläggningen av BB.

"En kvinna kan börja blöda efter att hon fött barnet. Då stoppar jag in min hand för att stoppa blödningen. Problemet blir då att jag blir fast med modern, och då kan jag inte ta hand om bebisen. Jag har ju bara två händer! Jag vill ge mödrarna den bästa vården, men som det ser ut nu kan jag inte det", säger en man som jobbar på ambulansen.

Inslaget visar även hur en kurs i bilförlossning kan se ut.

Producenterna till filmen är Elise Wicker och Andy Brownstone.

Här kan du se hela inslaget (extern länk): The Swedish maternity hospital with no babies

