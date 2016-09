Karin Näslund: Välkommen att följa den heta debatten om sjukhusen

Trots att en fungerande sjukvård är avgörande för vårt välbefinnande så är det inte självklart att frågor om landstinget väcker så mycket uppmärksamhet. Landstingspolitiken flyger ofta under radarn och lever sitt liv lite i skymundan. Sjukvården är helt enkelt bara nåt som ska fungera när vi behöver den.

Just nu är läget däremot snarare det motsatta. Frågan om framtidens sjukhusvård i länet är kanske hetare än någonsin tidigare.

Därför bjuder vi nu in till debatt om landstinget i allmänhet, och Sollefteå sjukhus i synnerhet.

Läs mer om arrangemanget här: Stor vårddebatt planeras – medborgare möter politiker

För de flesta går nog tankarna först till nyheter när man tänker på sin lokala tidning. Genom att följa rapporteringen går det att hänga med i vad som händer på min ort, vilka politiska frågor som är på gång i kommunen där jag bor och läsa om grannens husförsäljning.

Ett av våra viktigaste uppdrag vid sidan av nyhetsrapporteringen är opinionsbildning och åsiktsutbyte. Vi vill bidra till ett samhälle där diskussioner är levande, där olika åsikter får föras fram och i bästa fall där olika parter lyssnar på varandra. Traditionellt har de här diskussionerna förts i papperstidningen på insändarplats och ledarsidor, numera går det bra att följa debatten även digitalt. Emellanåt har vi också speciella ämnen som debatteras i chattar på st.nu.

Nu tar vi ytterligare ett steg och för ut debatten rent fysiskt i vårt lokala samhälle.

Den 20 oktober är det dags. Vi bjuder in läsare och politiker för att debattera den brännheta sjukhusfrågan. Under kvällen kommer du att kunna ta del av olika politiska åsikter om sjukhuset. Dessutom kan du som deltagare ställa dina frågor till politikerna. Vill du vara med i publiken så anmäler du dig via ett formulär på st.nu

Genom att arrangera en debatt på plats skapar vi en mötesplats för människor att utbyta åsikter, att lyssna på varandra och att argumentera sakfrågor. I grund och botten är det samma sak som den debatt som förs i spalterna, men att mötas på riktigt ger förhoppningsvis fler perspektiv och definitivt snabbare svar på tal.

Det kommer att bli en fullmatad kväll. Den som inte vill eller kan delta på plats har möjlighet att följa debatten via vår livesändning på allehanda.se. Även då finns möjlighet att ställa frågor och aktivt delta i debatten. Är det några specifika ämnen som du vill ska debatteras så finns möjlighet att ange det önskemålet i anmälningsformuläret.

Vässa dina argument och förbered frågor så hoppas jag att du hänger med den 20 oktober!

PLUS: En levande och fri debatt, en grundbult i vår demokrati.

MINUS: Personer som genom nedlåtande kommentarer och personliga påhopp försöker tysta andra.