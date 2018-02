Lena Asplund (M) fick sin japanska orden: "En kväll jag aldrig kommer glömma"

Platsen var hemma i residenset hos det japanska ambassadörsparet Jun och Junko Yamazaki i Djursholm utanför Stockholm.

Syftet var att överlämna den uppgående solens orden, "The Order of the Rising Sun", till Lena Asplund.

Detta inför en krets av diplomater och folk från UD samt riksdagskollegor med utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund (S) och gruppledaren Tobias Billström (M) i spetsen.

På plats fanns också sonen Daniel och Mikael Sjölund (S), kommunfullmäktiges ordförande i Sollefteå som har en vänort Esashi i norra Japan.

– En jättetrevlig tillställning. Jag känner mig väldigt hedrad, stolt och ödmjuk. Relationerna Sverige-Japan berikar oss i båda länderna, förklarar Lena Asplund.

Orden får hon för insatser som ordförande i svensk-japanska parlamentarikerföreningen, ett uppdrag hon haft i åtta år och som fört henne på resa till Japan ett par gånger.

Senast var 2016 till nordön Hokkaido med Sapporo. Dessförinnan 2012 besökte hon bland annat Fukushima som drabbades av tsunami och kärnkraftshaveri året före samt universitetet i Kyoto och Hiroshima.

Som grädde på moset firas 150 år med diplomatiska relationer mellan Sverige och Japan just i år.

Lena Asplund är ensam svensk som får utmärkelsen i den här omgången.

Ceremonin följdes av en buffé med japanska läckerheter.

– Allting väldigt gott – skaldjur, marinerat kött, sushi och sake i små glas – och trevlig stämning, rapporterar Lena Asplund.

Med i utmärkelsen följde även en tavla med ett diplom undertecknat av Japans premiärminister.

Lena Asplund utlovar en hedersplats för tavlan hemma i Sollefteå.

