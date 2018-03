Oppositionsrådet i Sollefteå vill stärka försvaret: "Västernorrland är en vit fläck på försvarets karta"

Under Centerpartiets distriktsstämma på lördagen lyfte Johan Andersson (C), distriktsstyrelseledamot och oppositionsråd i Sollefteå, frågan om försvarsetableringar i länet.

– Västernorrland är en vit fläck på försvarets karta, nu har vi äntligen chansen att ändra på det, säger Johan Andersson (C), i ett pressmeddelande.