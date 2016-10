ST:s rapportering har förändrat deras liv– här är nyheterna som gjort skillnad

MER OM PLUS:

AUTISTISKE DANNE FICK SIN POOL FÖRSTÖRD

I somras fick autistiske Dannielle Engström sin pool sönderskuren. För andra året i rad hade någon valt att förstöra platsen där ett av hans få vardagsnöjen utspelar sig. Danne som är autistisk i kombination med en cp-skada har svårt för stora folkmassor och badar gärna hemma i sin egen pool.

När vi uppmärksammade händelsen blev reaktionerna på Facebook enorma. Kommentarer strömmade in med upprörda läsare som tyckte att det som inträffat var väldigt tråkigt. Kort därefter kom ett förslag om att starta en insamling till en ny pool. På bara några dagar var insamlingsmålet nått och det beslutades att bygga en stålpool åt Danne. Processen bevakades noggrannt och drygt två veckor efter förstörelsen stod en ny pool på Dannes bakgård. ST:s reporter Annelie Ledin var en av de som skrev om historian.

– Vår rapportering gjorde skillnad. Dels så fick han en ny pool men han fick också se att människor kan vara goda också. Insamlingen gav så mycket pengar att det gav ytterligare ringar på vattnet. Fler barn med svårigheter kunde få hjälp av pengarna, säger hon.

"JOHANNA" ÄR LIVRÄDD FÖR SITT EX – FÅR INGEN HJÄLP

I mitten av den gångna sommaren kunde Sundsvalls Tidning berätta om "Johanna" som levde i skräck för sitt ex. När vi intervjuade henne första gången berättade hon att hennes ex hotade henne från fängelset. "Allt han har kvar att göra är att döda mig" sa hon då. Mannen, som skulle släppas bara två månader efter att vi mötte "Johanna", var dömd för upprepad misshandel mot henne. Efter hoten från fängelset visste hon inte hur hon skulle gå till väga för att få hjälp. De skyddade boendena hon hört talas om gällde endast under en begränsad tid. När läsarna fick läsa hennes berättelse var det många som ville sträcka ut en hjälpande hand och erbjuda henne en sovplats.

Polisen berättade för henne att hon hade goda chanser att få skyddad identitet om mannen skulle bryta mot kontaktförbudet. Däremot fick hon veta att hon skulle behöva ansöka om den skyddade identiteten själv. När "Johanna" fortsatte uppleva att hon inte fick den hjälp hon behövde av polisen och socialtjänsten gick hon under jorden. Med hjälp av organisationen Nätverk för kvinnor (NFK) kunde hon till slut få en akutplats i ett skyddat boende. Kort därefter ställde sig kommunen bakom "Johanna" och fixade en permanent plats för henne och hennes dotter.

– Det hade inte blivit den här skillnaden om vi inte hade skrivit om det. Hon upplevde ju att inte fått hjälp av varken polis eller socialtjänst, att dem hade förhalat det länge. Risken var ju stor att hon skulle råkat illa ut om hon inte fick hjälp. När vi rapporterade om det kom hjälpen snabbare. Om det inte gått så snabbt hade vad som helst kunde hända, säger reportern Annelie Ledin som skrev om "Johanna".

TIMRÅ KOMMUN HAR INGEN PLATS ATT DUMPA SNÖN PÅ

Sent i oktober skrev vi om Timrås snötippningsproblem. Den gamla avlastningsplatsen visade sig ligga på kommunens största avfallsdeponi. Miljökontoret valde då att sätta stopp för snötippning på platsen inför årets vinter. En dammsugning av alternativa dumpningsplatser gjordes men det visade sig vara svårt att hitta bra platser för jobbet. Föroreningar och intressekonflikter om markanvändningen gjorde att kommunen skulle behöva förlita sig på mindre ytor för tippningen.

I början av ST:s rapportering hade en yta på endast 1 500 kvadratmeter hittats för snödumpning. "På den gamla snötippen hade vi ungefär 8 000 kvadratmeter att tömma snö på. Så det behövs mycket mer ", sa Jan Eriksson, avdelningschef väg och trafik på kultur- och teknikförvaltningen då.

Den 21 oktober, tre dagar efter den första artikeln om snöhanteringsproblemet i Timrå kunde vi rapportera att en ny plats hittats för snötippningen. Vid Terminalvägen i Sörberge hade ytterligare 4 000 kvadratmeter hittats. Även om platsen bara är en temporär lösning innebär det att kommunen nu kommer kunna hantera snön på ett bättre sätt. Timråredaktören Lars Windh, som skrivit artiklarna, säger att ST:s rapportering skyndat på processen ordentligt.

– Kommunen hade sökt platser i flera månader och efter att vi skrev om det hittade dem en plats nästan direkt, det dröjde bara någon dag. Det tyder ju på att de olika förvaltningarna har diskuterat det mer intensivt efter vår rapportering, säger han.

