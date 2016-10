Stort snöoväder väntas i Medelpad – SMHI går ut med varning

Varningen skickades ut klockan 10.26 på måndagen och man meddelar att i västra Medelpad kan det under tisdagsdygnet komma ett par centimeter snö, vid kusten faller nederbörden mest som regn eller blötsnö.

Väderläget i landet just nu är att under tisdagsdygnet passerar ett lågtryck österut över Svealand. I samband med det finns risk för stora snömängder. I Dalarnas län är en klass 2 varning utfärdad, där kan det på en del ställen komma mellan 10 och 20 cm snö under tisdagen. Klass 1 varningar för snöfall är utfärdade i delar av Svealand och södra Norrland.

I samband med lågtrycket blir det också blåsigt med kulingvarningar från Skagerack till och med södra Bottenhavet.