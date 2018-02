Stulna skotrar i Örnsköldsvik återfunna i Söråker – tre personer anhållna: "Tackar allmänhetens iver att hjälpa"

Två släpvagnar med två skotrar som stals i Örnsköldsvikstrakten återfanns sent på torsdagskvällen av polisen. Tre personer greps under natten och anhölls senare under fredagsmorgonen.

– Tack vare sociala medier kunde vi snabbt gripa tjuvarna – sociala medier är ovärdeliga, säger förundersökningsledaren Henrik Blusi.