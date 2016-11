Amerikan fick inte lämna landet – JO riktar skarp kritik mot Migrationsverket

Enligt dokumentationen ska mannen ha kommit till Sverige och sökt asyl i september 2014. Men när Migrationsverket i oktober skulle ge mannen beskedet att han nekades asyl och skulle utvisas till USA började problemen.

Trots att mannen vid upprepade tillfällen kallades till möten dök han inte upp. Migrationsverket försökte då kontakta mannen i hans bostad, men fick avbryta besöket eftersom att mannen inte ville lyssna till informationen. De försökte då kontakta mannen genom en delgivning via personalen på Migrationsverkets boende och senare även med post, men de fick inget svar.

Enligt beslutet skulle mannen ha fyra veckor på sig att frivilligt lämna landet.

Eftersom att det var uppenbara problem med att få kontakt med mannen beslöt sig Migrationsverket för att ta mannen i förvar i februari, trots att tidsfristen på fyra veckor inte löpt ut. Mannen informerades då om att han nekats asyl i Sverige.

När Migrationsverket prövade förvarsbeslutet igen beslutades att mannen skulle hållas kvar i förvar. Mannen överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, och de upphävde beslutet och beslutade att mannen skulle ställas under uppsikt. Mannen överklagade då utvisningsbeslutet och det avvisades av Migrationsverket för att det kommit in för sent. I slutet av mars lämnades ärendet över till gränspolisen vid polisregion Nord och mannens ärenden bollades senare mellan polismyndigheten och Migrationsverket. Mannen överklagade förvarsbeslutet och då upphävde Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen beslutet i april och ställde mannen under uppsikt.

Mannen anmälde då ärendet till justitieombudsmannen och han ska senare frivilligt ha lämnat landet i augusti 2015.

Justitieombudsmannen riktar skarp kritik mot Migrationsverket för hur de har hanterat mannens ärende och att de valt att ta mannen i förvar innan den frivilliga tidsfristen löpt ut.