Ångestpodden livesänder på Kulturmagasinet: "Ett led i att bryta tabun kring psykisk ohälsa"

Under All digital week nästa vecka kommer succépodden Ångestpodden att livesända från Unga Magasinet.

– Att bjuda in Ångestpodden är ett led i ungdomsprojektet Insidans arbete med att bryta tabun kring psykisk ohälsa bland ungdomar, berättar Mona Ströhlein, ungdomshandledare på Unga Magasinet.