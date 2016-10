Anrika hotell Knaust firar 125 år: "Vi skickar upp en liten festivalraket"

Läs också: Historieätarna åt sig mätta som träpatroner på Knaust

Under två dagar kommer man att hålla firande med matkvällar, musiker från Nordiska kammarorkestern och så kommer även den kända tv-profilen och sekelskiftesentusiasten Edward Blom med fru Gunilla Kinn på besök för att prata om kulturhistoria och matlagning. Det kommer också att vara öppet hus på hotellet under lördagen.

– Det blir som en liten festivalraket som vi skickar upp i Sundsvall. Det kommer att handla mycket om mat och historia. Edward Blom har ju en viss fäbless för perioden så att bjuda in honom kändes väldigt naturligt. Nils Johan kommer ju också att vara här och fungera lite som en ciceron under kvällarna. Vår förhoppning är att intresset för Knaust ska kunna hållas vid liv under hela hösten, säger Tomas Melander.

– Knaust har definitivt ett skimmer från den gamla träpatrontiden över sig. Det var lite av det lysande exemplet i norra Sverige och stod inte många av de stora internationella hotellen långt efter. Knaust var länge det hotell som folk utifrån kände till från dessa breddgrader. Det var här man bodde om man var på besök i norra Sverige. Hotellet har under större tiden det stått här fungerat som något av ett nav inte bara inom turist- och näringsliv utan även inom exempelvis musiken i Sundsvall och hotellet blev tidigt en av de stora lokala scenerna, säger Nils Johan Tjärnlund.

Då hundraårsdagen, på grund av ödets nycker, på sätt och vis gått om intet är detta första möjligheten som ges att uppmärksamma byggnaden och hotellets vid det här laget mer än hundraåriga historia.

– Det var Nils Johan och Tomas som då de satt och samtalade på Bishops uppmärksammade mig om årsdagen. De undrade om det inte vore värt att framhålla lite extra nu när det återigen är hotell i byggnaden. Något jag nappade på direkt, berättar hotelldirektör Ulrica Widmark Norberg och fortsätter:

– Det känns jättebra att ha möjlighet att anordna detta. Programmet känns unikt i jämförelse med andra liknande jubiléer i det att det är så pass stark historisk koppling. När jag började på hotellet kände jag till att hotellet var känt, men att så många har en personlig relation till hotellet kunde jag inte ana. Folk kommer dagligen till hotellet bara för att ta en titt på huset eller fotografera sig i trappan.

Tomas Melander berättar med entusiasm om det stora firande man planerat och hans relation till hotellet.

– Det som fått mig att fastna för och känna särskilt starkt för just Knaust är hur det alltid varit som en hägring, en bit av något större. Vi vill försöka återskapa något av den historiska atmosfären på hotellet med det här firandet. Ge folk en känsla för hur det kan ha varit då.

Fakta:

Den 9 november 1891 öppnade de snidade träportarna till hotell Knaust officiellt för allra första gången. Ett hotell av allra modernaste snitt som efter branden uppförts i Sundsvall av familjen Knaust. Efter två storhetsperioder, hotellet bytte ägare i slutet av 40-talet och drevs fram till 1970-talet framgångsrikt av familjen Wilöf, tvingades man dock tillslut bomma igen. På Knaust har svenska storheter som Jussi Björling och Zarah Leander, men även internationella storstjärnor som Louis Armstrong, Rod Stewart och Elton John en gång övernattat. Sedan 2002 drivs återigen hotellverksamhet i byggnaden.

