Bluffsamtal ökar lavinartat – bedragare låtsas ringa från banken

Bedrägerier där människor uppmanas logga in på sina bank-id ökar dramatiskt.

Sundsvallsbon Diana Eriksson blev uppringd häromdagen från någon som på alla sätt såg ut att vara från Nordea – och med just uppmaningen att snabbt logga in på sitt bank-id.

– Jag sade att jag ville ringa tillbaka men då var det inte lika bråttom längre, säger hon.